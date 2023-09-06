收取18本《羊村》繪本包裹　38歲文員還押候訊

一名男子涉嫌收取一個載有18本《羊村》繪本的包裹，今年3月被國安處拘捕。事隔近半年，他被控一項輸入煽動刊物罪，案件今（6日）在西九龍裁判法院首度提訊。被告暫時毋須答辯，法庭應辯方要求，把案押後至10月6日再訊，期間被告須還押。

38歲被告梁俱銘，報稱文員。控方準備好答辯，辯方申請暫緩答辯，以便索取文件，及提供法律意見予被告。控方反對被告保釋，辯方有保釋申請。裁判官聽罷陳詞後，認為沒有足夠理由，相信被告不會繼續危害國安，拒絕讓被告擔保外出。被告亦放棄每8天保釋覆核的權利。

他被控於或約於2023年3月7日，在香港，連同一個稱為蔡榮達別名 「Pan Choi」又名「John Choi」的人，輸入煽動刊物，即18本書(分別是6本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》、 《羊村投票日》、《羊村建築師》及《羊村日報》的書。每書各3本)，具意圖：引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項：引起對香港司法的憎恨、藐視或引起香港居民間的不滿或離叛；激起對其離叛；引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意；煽惑他人使用暴力；及/慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC3796/2023