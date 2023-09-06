涉2019年港鐵太子站示威　3被告認罪　另6人押11.6審前覆核

2019年8月31日有示威者在港鐵太子站，涉嫌襲擊執法人員，並毀壞站內設施。11人因而被控襲警、阻差辦公等罪，案件今（6日）在九龍城裁判法院再訊。1人早前承認攜帶無線電收發機被判社服令。餘下10人中，其中1人暫毋須答辯，1人承認阻差辦公罪，2人承認在公眾地方管有攻擊性武器，其餘6人不認罪。3名認罪被告須還押至9月27日判刑；其餘被告的案件則押後至11月6日，屆時會為不認罪被告進行審前覆核，亦會處理餘下1人的答辯。

11名被告依次是顧文軒、劉汝恒、葉禮豪、許肇彰、蔡浩賢、郭俊駒、劉洪發、黎卓如、楊啟源、林秉軒及鍾日傑（21至32歲）。首5名被告各被控襲警、企圖阻礙或阻撓在正當執行職務的警務人員罪，指他們於或約於2019年8月31日，在港鐵太子站月台襲擊、企圖阻礙或故意阻撓在正當執行職務的警員。許肇彰申請暫毋須答辯獲批。

劉汝恒承認阻差罪，同情提及，當晚執法人員把一名黑衣男子按在地上，期間劉汝恒嘗試拉開黑衣男，他之後遭執法人員制服，過程中曾經掙扎。另外，第6至第9被告，以及第11被告各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他們攜有能發出雷射光束的裝置。劉洪發及黎卓如認罪。第10被告林秉軒則被控一項無牌管有無線電通訊器具罪，指他管有一套無線電收發機。他早前已認罪，今被判接受160小時社會服務令。

案件編號：KCCC1429/2023