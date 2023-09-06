調查指8成學校缺乏YouTube使用指引　倡當局資助學校購置其他平台

現時不少學校都利用YouTube配合課程，惟有意見認為該平台部分影片涉及不當的內容。有教育界近日調查發現，受演算法影響錯誤的國歌影片頻繁出現，令學生容易接觸到不正確資訊，而8成學校均缺乏YouTube的使用指引和政策，建議政府資助全港每間學校獲兩萬元購置使用YouTube以外的串流影片平台。

新界校長會、香港島校長聯會和九龍地域校長聯會近日發起調查，向本港幼稚園、小學、中學校長進行網上問卷調查，了解本港學校使用YouTube的現況，共收集118份問卷，發現逾5成學校有使用學校官方YouTube平台，而8成學校亦缺乏YouTube平台的使用指引和政策，讓全港每間學校獲兩萬元購置使用YouTube以外的串流影片平台，減低學生接觸違反國安的內容的機會，預計政府資助額為4000萬，又促請教育局為學界使用YouTube制定指引。

新界校長會會長朱景玄指出，現時在YouTube搜尋「香港國歌」時，搜尋結果並不會出現正確的中國國歌《義勇軍進行曲》，而本港學校一般將教學影片主要儲存在YouTube上，令近年來錯誤的國歌影片頻繁出現，使學校和學生在使用YouTube時接觸到不正確資訊。

而鳳溪第一小學副校長鄒立明支持資助政府資助學校使用YouTube以外的串流影片平台，指該平台廣告及推薦影片令校方擔心，在使用後認為可簡化學生的學習過程，及節省學校的行政管理，並方便校方審查內容，同時可解決YouTube在內地無法開啟網頁的問題。

議員郭玲麗則認為，教育局應加強教育工作，推動家校合作，舉辦使用YouTube搜索功能講座，又促請政府制定相關上報機制，並制定使用指引。