數據指本港屬瀕危爬行動物貿易最活躍地區　團體促訂立認可清單

本港瀕危野生動物走私活動猖獗，每年進口的珍禽異獸數量以萬百計。世界自然基金會香港分會(WWF)最新發現，本港市區不少店家出售各類珍禽異獸。例如在俗稱「雀仔街」的旺角園圃街雀鳥花園，有店家出售屬瀕危級別的爪哇文鳥，現場亦有多種鸚鵡出售，包括屬瀕危級別的太陽鸚鵡。有「金魚街」之稱的通菜街，同樣有店家出售屬瀕危級別的非洲盾臂龜。團體敦促，政府加強相關貿易監管。

據WWF《地球生命力報告》指出，自1970年以來，全球野生生物數量銳減69%，其中一項主因是大量野生生物遭到捕捉，以滿足珍禽異獸寵物貿易的需求。另外，有數據分析顯示，2015年至2019年間，香港超過520萬隻珍禽異獸寵物，涵蓋超過760種爬行類、鳥類、哺乳類、兩棲類和節肢動物，是瀕危爬行動物貿易的最活躍地區。其野生動物分別由超過90多個國家進口。

團體指，早前調查發現，約半受訪者認為現行法規過於寬鬆，8成人支持禁止特定珍禽異獸寵物種類的貿易，並認同在購買受威脅物種前須展示合法貿易的證明文件。團體敦促政府加強相關貿易監管，並提出3大建議，包括訂立珍禽異獸寵物「認可清單」，列明允許或禁止進口、銷售或持有的物種；加強可追溯機制，以掌握進口到香港的珍禽異獸寵物狀況；以及引入激勵機制，積極推動業界改善營運模式。

嶺大科學教研組客席助理教授宋亦希指，近半進口香港的珍禽異獸面臨滅絕危機，且本地非法捕獵問題亦令人關注，他形容「香港的野外更是種瀕危物種的最後根據地，相關物種可能在幾年內就會滅絕。」有鑑於香港在另類寵物市場上的影響力，促需要採取更迅速、更有力的行動，保護瀕危動物。