港燈環保流動供電孖寶抵港　可供約650戶兩小時用電

環保流動供電系統由一個流動電池儲能櫃(右)及一個電源切換裝置(左)組成。

港燈新招應對停電事故！港燈今(6日)宣布，新引入環保流動供電系統。新系統分別由一個流動電池儲能櫃以及一個電源切換裝置組成，除了緊急事故時可提供臨時電力供應，亦為大型活動提供多後備電力供應方案。港燈指，已計劃添置第2個流動電池儲能櫃，預計今年第4季抵港。每個裝置最快可以在2小時內充滿電，屆時可交替使用及充電。

港燈指流動電池儲能櫃最高輸出功率250千瓦，容量為500千瓦時，相當於約1萬個、每個容量10,000安培時的外置充電器(俗稱「尿袋」)。以一個3人住戶每月平均用電量275度計，流動電池儲能櫃可在2小時內持續供電予約650個客戶。

港燈工程董事關應良表示，日常電力突發事故，港燈或需要使用流動發電車，為受影響的客戶提供緊急供電。相比流動柴油發電機，流動電池儲能櫃可減少噪音及廢氣，有助減碳，每度電能減少約0.7千克二氧化碳排放。他估計在「環保流動供電孖寶」10年服務時間中，共減少約1,800噸二氧化碳排放，等同約8,000棵樹的二氧化碳攝取量。此外，流動電池儲能櫃內置滅火系統，所有電池外殼均採用防水、防爆設計，增加其安全和可靠性。

關透露，港燈已計劃在大型活動或賽事中應用流動供電孖寶作為其中一個後備供電方案，可望在今年稍後舉行的中環海濱「FIA世界場地越野車錦標賽」首次出動。