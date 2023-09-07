監控填土壓實工程質量　自動化系統省人省錢

為確保香港的工程質素，建築物料的測試服務至關重要。土力工程處轄下工務試驗所經過3年努力後，今年研發出首套用於監控填土壓實工程質量的自動化系統，協作判斷地盤施工質量的基準，除提升測試效率和質素，亦改善工作人員職業健康和安全。土力工程處副處長（規劃及標準）楊暉表示，該系統現已進入最後測試階段，年底投入服務。

該套自動化系統名為「自動普氏壓實試驗系統」，分為4個機械操作區，分別負責「篩分」、「分樣」、「混合」及「壓實」工序。技術人員先把適量的樣本放入「篩分」區的自動搖篩機約1分鐘，完成後機械臂自動把篩網放到檢查區，讓技術人員檢查篩分情況；其後系統會量度不同顆粒尺寸土壤的重量，並自動將結果傳入電腦，以得出土壤顆粒尺寸的分布。

樣本其後送往「分樣」區，分成最少5個等分，再送往「混合」區，透過機械臂運送樣本秤重，以及把樣本倒進自動混合器。儀器上方設有自動噴水系統，技術人員輸入加入的水量後，系統會自動噴出相應的清水，把泥土混合，到最後送到「壓實」。

楊暉表示，傳統人手操作的「普氏壓實試驗」牽涉多項人手體力處理工序，包括需要多次搬運很重的樣本，以及對樣本進行多次撞擊，一般2到3位技術人員需時近半天才能完成一個測試。而在新自動化系統下，整個測試過程只需1名技術人員操作，大大省卻人手，加上測試數據自動上傳至電腦，亦有助減低出錯機會。

她續稱，這套新自動化系統每年能減省1至2名技術人手共45萬元成本；若以130萬元開發成本，每年10萬元機器維修保養支出計算，扣除後仍能節省35萬元成本，料4年後可回本。