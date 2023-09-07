港大研人工智能檢測建築信息模型　奪內地科企比賽創新一等獎

由香港大學城市規劃及設計系助理教授馬駿率領，與3名城市分析碩士課程學生薛惠元、郭沛卓和李一言組成的團隊，利用人工智能分析建築信息模型(BIM)圖則，榮獲內地科技公司頒發2023年大模型應用創新挑戰賽創新一等獎。

隨着生成式人工智能技術及産品快速發展，大模型應用創新挑戰賽旨在讓參賽者發揮想像力和創意，策劃基於海量參數的先進深度機器學習大模型的創意方案與創新應用。該賽事分成創意賽和應用賽兩組，吸引超過2,500隊由專家，學者和學生組成的隊伍參賽。由於競爭激烈，今年創意組誕生了雙冠軍。香港大學團隊獲獎項目爲「大語言模型在建築設計模型合規控制中的應用」，團隊利用ChatGPT和文心一言等大語言模型，開發檢測複雜的建築信息模型(BIM)圖則是否符合法定建築條例快速有效的方法。

BIM圖牽涉大量數據，目前送交政府當局或甲方審批的BIM圖則需經人工檢測是否符合法定建築條例規定，過程費時費力。團隊應用先進人工智能大語言模型開發嶄新方法輔助甚至取代人工，可以大幅縮短建築圖則審批的時間，提升建造業數字化的效率和應用。