康文署辦中國內地電影展　本月底上映12齣內地好戲

康樂及文化事務署和華南電影工作者聯合會合辦的「中國內地電影展2023」，將於本月27日至下月29日舉行，選出10齣內地作品，分別於香港文化中心大劇院、香港電影資料館電影院、香港太空館演講廳和香港科學館演講廳收費放映。另外，該署精選2齣電影分別於北區大會堂演奏廳、影藝戲院(青衣城)和香港大學黃麗松講堂免費放映，向香港觀眾推介近年內地各具特色的優秀電影作品。

收費放映的10齣電影包括《臍帶》、《叫我鄭先生》、《人生大事》、《撥浪鼓咚咚響》、《我的姐姐》、《掬水月在手》、《第十一回》、《保你平安》、《野馬分鬃》和《宇宙探索編輯部》，票價60港元。當中，開幕電影《臍帶》，講述蒙古音樂人帶患有阿茲海默氏症的母親回草原故鄉，為防止母親走失，他將一根繩子繫在自己和母親身上，宛如臍帶般緊密相連。該片為第35屆東京國際電影節「亞洲未來」競賽單元入選影片。

另外，講述大學生在成長道路上認清理想與現實的差距的《野馬分鬃》，是第73屆法國康城影展首部長片；透過主角追尋外星文明的旅程，探討人類存在的意義的《宇宙探索編輯部》，則是第51屆鹿特丹國際電影節未來之光獎入選影片。

至於免費放映的2齣電影為《傍晚向日葵》及《一江春水》。北區大會堂及影藝戲院(青衣城)的免費放映場次門票於9月24日起在所屬放映場地派發。香港大學黃麗松講堂免費放映場次的門票則於9月25日起在香港大學徐展堂樓五樓香港大學職員協會派發。每人限取每場門票2張，先到先得。