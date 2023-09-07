亞藝無疆藝術節秋季登場　展現亞洲無限可能

波斯優雅正宗文化展展出各類特色手工藝品、地氈和書本等，讓大眾認識及欣賞伊朗的文化藝術。

「亞藝無疆」藝術節將於10至11月舉行，為觀眾帶來由廿多個國家參與的舞台演出、展覽和戶外嘉年華等，展現各具特色的文化藝術。參與國家包括孟加拉、柬埔寨、埃及、印尼、伊朗、日本、哈薩克斯坦、南韓、科威特、老撾、馬來西亞、蒙古、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、卡塔爾、沙特阿拉伯、新加坡、斯里蘭卡、土耳其、阿拉伯聯合酋長國和越南。

今年藝術節有11個節目，包括波斯優雅正宗文化展(10月2日至15日)，波斯地氈是伊朗著名的手工藝，在國際間享有盛譽。是次展覽展出各類特色手工藝品、地氈和書本等，讓大眾認識及欣賞伊朗的文化藝術。

來自阿拉伯聯合酋長國的3人實驗樂隊NOON(10月7日)，為東、西方音樂融合賦予全新定義。曲風糅合了中東傳統的烏德琴、節拍多元的爵士樂及搖滾樂、濃厚的放克律動、非洲及印度的敲擊節奏、電子音效等。

亞裔藝采2023：花冕霓裳──民族服裝頭飾展(11月12日至19日)，「衣食住行」是人類生活不可或缺的元素，當中又以「衣」為首。自古以來，人們在節慶活動、民族盛事、歌舞表演等場合穿上多樣的衣冠服飾，造就了豐富而獨特的文化內涵。「亞裔藝采2023」特別增設一連8日的民族服裝頭飾展，陳列繽紛多彩的服裝與頭飾，呈現多個亞洲國家及地區的人文風貌。