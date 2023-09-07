葵涌工廈藏屍案內情曝光　疑兇疑因欠債爆竊　被斷正錯手殺人

葵涌健康街萬利工業大廈昨日(6日)揭發兇殺案，一名姓范(77歲)男子被發現倒臥工廈9樓一單位，當時已經死亡，遺體被收藏在一膠袋，膠袋內外及單位地面俱有血漬。人員其後調查，發現懷疑涉案的姓周(26歲)男子，於昨日中午在大窩口邨富靜樓高處墮下，送院後證實死亡。

東網記者今晨(7日)返回工廈案發現場，發現涉事單位外未有拉起封鎖線，惟現場仍傳出懷疑屍體異味，相信與姓范死者已倒單位內數日有關。另據了解，范男早年與妻子離婚，育有一子一女，退休前任燒焊師傅，在上址工廈地舖經營鐵閘工程，其後將地舖轉售套現，並租住案發單位過退休生活，生前熱愛行山。

而疑因畏罪尋短的周男，則租用死者相鄰單位，消息指他事發前無業，並疑因賭博欠債，不排除因而鋌而走險，爆竊鄰居單位，未料期間被人撞破，糾纏間錯手殺人。據悉周男事發後曾以短訊聯絡朋友家人，並透露自己錯手殺人，其後便於大窩口邨墮樓，而其家人則居於同邨的碧葵樓。及至今午約12時，工廈管理處人員亦到涉事單位門外進行簡單拜祭。