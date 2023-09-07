全港交通執法行動保障行人安全　共票控逾4千違例司機途人

過往亦有途人違規過路被票控。

今年首8個月全港共發生71宗奪命交通意外，共導致71死亡，包括44名行人及27名司機、乘客或騎單車人士，而死亡行人中亦有27人為65歲以上人士，情況較去年同期上升約3成4，亦是3年以來最高。經調查後，有關意外大致歸因於超速駕駛、危險駕駛或車輛失控，有見及此，執法部門於8月13日至9月2日展開全港行動，在各區共174個人車繁忙地點，針對行人及駕駛者違規行為執法，保障行人安全。

行動中，人員一共票控1,785名違規行人，當中約4分之1為65歲以上長者，大多涉及不依交通燈號過路、未有使用15米以內的行人過路處或過路設施等。執法部門形容違規行人低估車速、路距等，未能實際掌握路面情況，又或存在僥倖心態，令自己致身意外風險中。

此外，人員亦票控2,411名違例司機，當中大多為的士、貨車的職業司機，涉及駕駛期間使用電話、無依從路面標記或超速等，批評有關司機不良駕駛態度增加意外風險，甚至引致死亡，呼籲司機駕駛期間留意盲點，確保四周無人始開車，而途人亦應遵守交通規則，時刻保持警覺。

另一邊廂，執法部門亦於早前動員555名不同界別及團體成員，在全港多區共50多個地點舉行宣傳教育周，向市民派發單張及紀念品等，以提醒市民留意行人安全。