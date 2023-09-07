袋8.9萬助他人購49程優惠機票　3國泰前僱員判囚5至6個月

3名國泰航空前僱員，涉嫌在1年半間與另外3人串謀，收取共約8.9萬港元賄款，以協助該3人利用國泰的員工福利計劃，以優惠價格購買機票，涉及約49程機票。3人被控共4項串謀使代理人接受利益罪，其中1人早前承認3項控罪，餘下2人經審訊後被法官郭啟安裁定罪成。3人今（7日）於區院被判監5至6個月，並須將賺取的得益交予國泰作為賠償。

兩名否認控罪的被告是李仲輝（男、28歲、前機艙服務員）及王愛婷（女、33歲、前機艙服務員），2人各否認1項串謀使代理人接受利益罪，最終均判囚5個月。同案另一名被告劉靜雯（女，36歲、前航空艙務長）則於承認3項控罪，並轉為控方證人指證本案兩名被告，最終被判監6個月。據庭上披露，3人已將收到的得益，即約8.9萬港元交予國泰作為賠償。

法官判刑時指，本案涉及貪污，應判處監禁。不過法官認為雖然各被告確有賺取利潤，但並非代表國泰有所損失，法官更曾指出案件本身可交往裁判法院處理。法官又指國泰確認除本案3名被告外，過往10年均無發生過同類個案，加上3被告已退還獲得的利潤予國泰，故給予額外減刑，被告劉靜雯因曾出庭指證被告而再獲減刑。據控方案情指，3名被告在2018年12月至2019年9月期間，與其他外籍人士串謀，提名她們成為國泰員工福利下的「同行旅伴」，令他們可以以正價一折的優惠購買機票，並從中收受約8.9萬港元。

案件編號：DCCC 490/2021