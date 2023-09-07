虛報金額呃遮仔會批出16.5萬貸款　男警長欺詐罪成候判

入職24年的男警長涉嫌在兩年間，兩度虛報貸款每月所需償還金額，詐騙香港警察儲蓄互助社(遮仔會)，向他批出2筆貸款共約16.5萬港元。該男警最終被落案起訴兩項欺詐罪，案件今（7日）在東區裁判法院再訊。被告承認兩罪，辯稱因賭錢而要借錢。裁判官斥被告作為警員，知法犯法，而且數額不少，認為即時監禁無可避免，下令被告還押至9月21日判刑，期間為被告索取背景報告。

現年47歲的被告黃栢倫，控罪書報稱是公務員。辯方透露，被告於1998年加入做警察，2015年升任警長，因本案被停職。辯方求情時指，被告已清還兩筆貸款，很大機會失去工作和長糧，重犯機會不高。被告之所以借貸，是因為他之前有過賭博問題，而他現在已經無賭錢。辯方又呈上多份獎狀，包括在奧運幫手，破毒品案，從起火船隻救出市民等。辯方明白控罪嚴重，但指出涉及金額在同類案件中不算高，冀法庭先索取社服令報告才判刑。不過，裁判官考慮到案情、被告警員身份及相關案例，拒絕接納辯方建議，認為判監是不能避免。

被告被控於2017年8月14日及2019年6月20日，分別向香港警察儲蓄互助社虛假表示，其貸款的每月還款總額/其他貸款來源的還款額分別為9,000港元及5,000港元，意圖詐騙而誘使該互助社分別批出貸款110,160港元及55,800港元，而導致被告或其他人獲得利益。案情提及，有情報指被告有奢華生活習慣，調查後發現其貸款的每月還款總額與其聲稱的不同，被告警誡下承認，曾簽署聲明確認申請資料屬完整。

案件編號：ESCC 1508/2023