李卓人等違禁聚令上訴遭駁　判詞指現討論合憲問題無實際意義

工黨及社民連於2020年勞動節在金鐘遊行，期間李卓人、梁國雄、黃浩銘等共8人被票控違反禁聚令，審訊後被判罪成，判監14日但緩刑18個月，成為首宗因示威違禁聚令須開審的案件。8人不服定罪及刑期提上訴，亦被高院駁回。隸屬工黨的李卓人等4人日前到終院申請上訴許可，被即時駁回。終院今（7日）頒判判詞解釋原因，指出既然禁令已失效，再討論合憲等問題已無實際意義。

本案原有8名上訴人，包括郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。高院駁回上訴後，其中只有郭、何、麥及李4人往終院申請上訴。申請人提出的法律爭議包括群組聚集及受禁群組聚集的正確詮釋為何；如兩群民眾之間保持至少1.5米距離，應否被視作一個受禁聚集群組；參與和平集會是否可構成合理辯解 。

終院法官在判詞表示，案中涉及的禁聚令已在今年3月31日失效，申請方沒有可能證明到議題涉及具有重大而廣泛的重要性的法律論點。即使未來可能會再出現疫情，現在也沒有任何基礎，顯示政府會推出相同禁令或措施。由於規例已暫停執法，故是否合憲及是否符合相稱性的議題，已經失去實際意義。加上本案沒有顯示可合理地爭辯曾有實質及嚴重的不公平情況，因此終院拒絕批出上訴許可。

案件編號：FAMC 50/2022