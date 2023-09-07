菲裔男侍應認非禮親女　摸胸脫內褲陽具摩擦陰道　平均每月5次

49歲菲律賓裔男侍應，涉自3年多前起，多次非禮當時只有10歲的長女，包括撫摸其身體及以陽具在女兒陰道上摩擦等。直至去年底女兒終把遭性侵一事告知母親，其後報案求助。男侍應最終被捕，今（7日）於區院承認兩項非禮罪，法官決定先提取被告的背景報告，並押後至9月28日判刑，期間被告須還押。

代號D.M.L.(49歲)任職侍應的被告，今承認兩項非禮罪。案情指，育有3女的被告一家與工人均居於南丫島。2019年12月某周日，被告妻與工人因事回到菲律賓，並由被告照顧包括當時10歲的長女X在內的女兒。被告叫X與胞妹同在被告房間睡覺，被告則睡在X旁邊。其間被告拉下她的褲子，用手指觸碰其私處。X醒來並要求他停手，被告則稱只是為她按摩。X返回房間哭泣，被告向她道歉，又稱自己並非怪物。

據案情指被告最後一次犯案為去年10月某天，當時已13歲的X與胞妹在房間睡覺，被告進房弄醒X，並躺在床上伸手進她衣服內摸其胸部及私處，再脫去她的內褲，壓在X身上以陽具在她陰道上磨擦。X感噁心並試圖掙扎時但遭被告按住。數分鐘後，被告穿回褲子後離開；同月25日，X向母親稱月經來遲並感擔心，在追問下，X稱遭被告性侵，X母親最終透過學校社工報案。據X錄口供時稱，被告於案發期間多次非禮她，平均每月約5次，且自2020年起多次用陽具在她陰道上磨擦。被告於去年11月被捕並承認犯案。

案件編號：DCCC 162/2023