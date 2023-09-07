調查指約4成港人未走出疫情陰影　逾6成人現信息疲勞

雖然港人生活逐漸復常，但香港城市大學今日（7日）公布一項「疫情後遺症」調查顯示，仍有約四成市民未走出疫情陰影；逾六成人指心理狀態健康，生活、工作狀態亦恢復到疫情之前，而愈年長的受訪者自我心理感覺愈好。63%受訪者指出現「信息疲勞」，年輕男性傾向迴避疫情信息。團隊期望該研究有助了解後疫情時期下，市民的心理狀態和訊息處理行為，協助政府制訂有效的政策措施及溝通方案。

城大人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧研究團隊於4月至7月訪問了1,913名20歲以上的香港市民，結果顯示，61.4%受訪者認為自己心理狀態健康；62.2%認為自己目前的健康、生活、工作狀態已經恢復到疫情之前。50歲以上受訪者中，67.7%認為自己心理狀況正面。然而，在20至29歲受訪者中，僅49.8%對自己心理狀況持正向看法。而學歷愈高的市民在疫情後，心理感受愈趨向好轉。另外，63%稱現在對疫情相關的新聞和訊息感到疲憊和有壓力；41.5%指不再主動搜尋新冠病毒相關的訊息；40.1%不再主動分享相關訊息，更有34.1%會迴避接觸相關訊息。

黃懿慧表示，市民對疫情資訊的興趣降低，有可能出現「好了傷疤忘了痛」的現象，對於後疫情時期的防疫宣傳和健康傳播，效果將打折扣。如何加強民眾防疫的警覺性與配合度，將是政府面臨的挑戰。團隊認為，政府和相關機構除採取提供心理健康支持，加強心理健康服務和諮詢，並強化市民的社會信任，為市民提供應對焦慮和壓力的支持外，也要注重健康說服傳播的科學性，提供準確和清晰的訊息，減少信息冗餘，以減輕市民對疫情的信息倦怠疲勞。