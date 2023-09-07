政Whats噏：陳年僱傭合約　張美雄憶那些年薪水

除咗公開試成績單、畢業證書、獎狀等，仲有乜嘢文件值得妥為收藏？西貢區議員張美雄，佢十幾年前受聘於某日資時裝集團嘅僱傭合約，一直都予以保留。雖然有關契約已成「歷史文件」，不具現實意義，但從條文細則，仍可對比一下，打工仔今昔嘅待遇。

其實張美雄仲收埋一張，用嚟報稅嘅糧單，裏面列出由08年年尾至09年年初，為期約個半月嘅薪水7143港元。張美雄喺社交平台貼文，話呢筆錢係佢喺某本地時裝品牌打工所得；而09年佢到某日資時裝集團做兼職，時薪就係35港元，合約規定上班時間由公司預先指定，公司有權更改僱員工作及休息時間，如果僱員遲咗收工，唔會獲發加班津貼。

合約條文是否苛刻，見仁見智。昔日嘅工資水平，更惹人關注。有網友指出當時未有最低工資，而最低工資喺2011年首次實施，時薪只係28港元。有人話「十幾年了，如今物價通脹，依家一粒鐘人工折算返都未必優勝過從前。」假設張當年嘅7千多港元工資擺喺銀行存活期到今日，恐怕連一半嘅購買力都無。亦有人話「做區議員好啲哦可」，張就回應話「以前無咁多煩惱。」