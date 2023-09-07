國泰及馬航合作協議告吹　競委會調查：落實將降低減價誘因

競爭事務委員會(競委會)決定結束對兩間航空公司，即國泰航空有限公司(國泰)及馬來西亞國際航空公司(馬航)擬達成商務合作協議的調查，兩間航空公司此前已通知競委會，決定不會落實該協議。該兩間航空公司早前建議，就所有由國泰及馬航營運、往返香港與馬來西亞的定期客運航班，訂立共享航班的商務合作協議。在共享航班或聯營的安排下，不論航班實際上是由哪一間航空公司營運，航空公司之間都會攤分該航線的收益及成本。

事件始於2022年5月，兩間航空公司共同就該協議，向馬來西亞航空委員會申請個別豁免。競委會其後主動接觸兩間航空公司索取有關資料。經詳細審視它們自願提供的資料後，競委會有合理因由懷疑該協議可能違反《競爭條例》下的第一行為守則，因此決定展開調查，以評估協議會否損害香港的競爭。在調查過程中，兩間航空公司一直與競委會全面合作，期間，民航處、機場管理局 及其他市場參與者亦有提供協助。至今年7月下旬，該兩間航空公司通知競委會及馬國航委會，表示不會落實該協議。

在調查期間，競委會的初步評估認為，往來香港與馬來西亞的航空客運服務市場高度集中，兩間航空公司的市場佔有率相當高，亦是彼此間最接近的競爭對手。當該協議落實後，所產生的實際效果，將等同兩間航空公司以單一實體經營這些航線，它們之間的競爭有可能因而完全消除。此外，有關市場似乎存在着進入市場及擴充業務的障礙，而其他現存的航空公司亦未必能對該兩間航空公司構成足夠的競爭制約。

綜合以上原因，縱使該協議有可能產生某些經濟效率或效益，但競委會更關注該協議落實後可能會降低兩間航空公司減價，以及改善服務質素的誘因，從而影響往來香港與馬來西亞的乘客。由於兩間航空公司已確認不會落實該協議，競委會因此決定結束相關調查。競委會表示，業務實體可自行評估其協議或行為的合法性，然而競委會亦可主動展開調查。如有合理因由懷疑違反競爭守則的行為曾經、正在或即將發生，競委會將會對任何協議或行為展開調查。