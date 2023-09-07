調查指7成婦女工作家庭難兼顧　工會倡增託兒設施及卵子銀行

本港愈來愈多在職女性身兼母職，需要政府提供支援。有工會今日(7日)公布有關婦女勞動力及鼓勵生育的調查報告，當中提到本港婦女勞動力參與率僅為48.6%，對比新加坡婦女勞動力參與率為63%以上，香港婦女勞動力仍有提升空間；但調查中有約70%在職及非在職婦女均認為工作時間難以配合照顧家庭的需求，加上欠缺託兒服務，亦令她們未能安心工作。該工會建議政府帶頭增設託兒設施，並增加「全職媽媽免稅額」等措施協助婦女就業。

該工會在今年8月初進行「婦女就業情況及支援服務調查」，訪問了566名婦女。結果顯示，在職婦女有47.4%認為「託兒服務不足夠」；有43.3%則指「缺乏合適的照顧者」，反映雙職婦女面對工作及要照顧家庭兩方面壓力。

而非在職婦女方面，有44%人指離開職場的時長高達5年以上；36.2%表示因為需要照顧子女而選擇不工作；18.6%受訪者因為難以兼顧工作以及為家庭而放棄工作。不過，有超過70%非在職婦女考慮重新投入勞動市場，她們渴望通過工作緩解家庭經濟壓力，同時重拾人生價值、與社會接軌。該工會建議政府帶頭為公務員提供託兒服務，並鼓勵私人企業效法；同時應推行多項輔助生育措施，例如延長卵子冷凍保存日期，增設卵子銀行等。