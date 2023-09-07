香港仔漁港城市暨魚市場精華遊　10月11月周末周日舉辦

平時在避風塘見到載滿白色發泡膠盒，頻密穿梭往來的，便是收漁船。由南區龍舟競渡委員會倡議的《漁港濃情．香港仔》推出壓軸活動「香港仔漁港城市暨魚市場精華遊」，兩小時遊漁港，帶領參加者探索漁港城市的獨特風貌，包括水面社區的變化，漁業轉型的新方向，收漁船在魚獲批發中所扮演的中介角色等。

在導賞遊後半部參觀魚市場時，或可見到一艘艘的收漁船埋岸，收漁船是在街市買到即日鮮的功臣，魚貨搬上岸，特別之處是有時會見到前所未見，既大條又新鮮的魚獲。

導賞遊以點對點方式，由避風塘旁邊的鴨脷洲出發，行程首先參觀龍竇的特色社區角落，這處亦設置超迷你版漁民文化博物館。接著沿海濱渡步，乘坐街渡到達對面岸的香港仔海濱，在街渡體驗城市中的漁港魅力。

導賞遊下半部分是到香港仔魚市場參觀，由具漁民背景的顧問作導賞員，導賞內容大至漁業運作，小至如何㨂靚海鮮都會逐一解答，務求令參加者滿載而歸。