前球員葉嘉宇涉強姦少女　事主供稱被告脫褲時曾稱「唔好」

前港超聯球員葉嘉宇，於兩年前把剛認識不久的17歲處女用車接載到大潭後，再在車上涉嫌強姦對方，案件今（7日）於高院續審，事主接受辯方盤問。辯方指事發時事主在車上並無大力反抗或強烈拒絕，只像是怕醜並不代表不同意被告的行為，事主則稱不同意。

被告葉嘉宇（26歲）任職足球員，被控於2021年3月11日在大潭強姦當時17歲的女事主X。X表示不知道當時被告有否把車門鎖上，被告坐後座時曾搭着她肩膊且越坐越近，令她感「少少唔自在」，但沒有提出反對。她解釋因當時很緊張且稱：「我係比較唔習慣社交嘅人」所以就提出反抗有難度。辯方律師則指早在2人於太安樓買食物時X亦容許被告搭肩膊，認為X的說法自相矛盾，但X否認有矛盾。

對於X稱其後被告強吻她及摸她胸部時曾有推開被告，辯方指據X早前示範，她只是輕微推被告，直指她只是怕醜，並非不喜歡被告的行為，X則稱不同意。辯方指當X問被告「你係咪對個個都係咁？」及得悉被告回應後，曾拍他肩膊安慰他，是給他訊息可繼續吻她，X則解釋她的動作只是因覺得自己「講錯嘢」令被告不開心而道歉：「唔係代表鍾意佢」。X又稱當被告開始脫褲時她有稱「唔好」，只是在接受控方問時忘記了說。辯方質疑當被告抬高X雙腿時，X何以不踢向被告反抗，X 則稱因被按着雙腿未能踢他，但有稱：「唔好、唔想，我唔要」。

案件編號：HCCC 128/2022