稱正視土瓜灣十三街重建訴求　當局望年底通過強拍門檻修訂

市區更新進度緩慢，不少舊樓長期失修，成為「市區炸彈」。發展局長甯漢豪表示，政府及市建局清晰聽到重建土瓜灣「十三街」的訴求，希望居民給予空間讓市建局規劃項目，惟強調業主亦要責任做好樓宇維修的工作。

甯漢豪出席一個九龍城區規劃發展交流會時，指市建局已先後在九龍城區內開展14個重建項目，合共可以提供1.5萬個住宅單位；亦主動稱聽到街坊希望重建「十三街」的聲音，但知道「十三街」內多棟樓宇收到強制驗樓的通知，希望業主不要因為打算重建，就不理會樓宇維修。甯又稱，因應近日發生多宗舊樓冧石屎的意外，發展局已成立三方制度，統籌屋宇署、民政事務總署和市建局，教導業主如何做好維修；而市建局已經開展「聯廈聯管」試行項目，協助大廈共同聘用一個物業管理公司，攤分管理成本，提升居住環境，審視成效後可擴展項目。

至於為加快舊樓重建步伐，甯指正爭取在今年年底向立會提交降低大廈強拍門檻的修訂條例草案，希望業主不要將強拍視為「洪水猛獸」，強調政府會成立專責辦公室，協助受「強拍」影響的小業主，包括提供法律支援和樓宇估價服務。