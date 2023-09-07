上半年累計7.6萬港人訪澳洲　當地旅遊局冀今年升至13.2萬人次

本港全面通關以來，今年上半年累計逾7.6萬港人到訪澳洲，而目前往來香港及澳洲兩地的直航航班每周超過50班，已恢復至疫情前一半水平。隨着今年底航空運力有望逐步增至7成，澳洲旅遊局今日(7日)起，於香港展開為期1個月的旅遊推廣，由澳洲旅遊大使袋鼠Ruby拍攝動畫微電影作宣傳，另有當地旅遊大使介紹相關旅遊資訊。

澳洲當局去年10月起斥資1.25億澳元(約6.26億港元)，推出全球旅遊推廣活動「Come and Say G'day」，而G'day是當地經典俚語，即Good day的縮寫，意思為你好。活動推出以CGI動物形象為主角的動畫微電影，講述澳洲旅遊大使袋鼠Ruby、獨角獸Louie在澳洲的探索之旅，並歡迎旅客重遊當地。

由即日起至下月6日，澳洲旅遊局於北角商場北角匯一期舉行推廣。其中，位於商場1樓的「澳洲體驗館」，將播放該總長9分鐘的動畫微電影，全方位展示澳洲壯麗的自然風光、充滿活動的城市風情、享譽全球的美食美酒等。同時，商場將設有兩個「澳洲拍攝區」，於地下的打卡位以悉尼海港作背景；而1樓則有高1.8米的立體袋鼠Ruby，並展示澳洲北領地知名旅遊景點烏魯魯。市民拍照打卡上傳至社交平台，有機會贏得毛公仔。每日限量20隻，先到先得，送完即止。另外，市民可在場內免費獲取及集齊8款紀念明信片；推廣期內4個周末的下午時段，澳洲旅遊專家更會到場，向到場市民分享當地旅遊資訊。

翻查資料，新冠疫情前2019年，港人前往澳洲總人次逾30萬。澳洲旅遊局期望，今年港人前往澳洲人次可重拾約44%水平，即約13.2萬人次，並目標至2025年回復正常。