坪朗村疑見斬樹開路鑿花槽　非法工程掀黃土

新界鄉村違規佔用土地亂象無日無之，大埔有鄉村近日有人疑為方便工程車輛進出而違規斬樹開路，不但斬掉6棵參天巨樹，更疑盜用電力公司圍欄使用，偽裝成電力公司工程圖掩人耳目。東網記者收到舉報後連日到場視察，發覺涉事地點已完工，闊約2米的花槽被人鑿開闊達7.5米的缺口，被斬大樹僅餘下樹樁，用作砌花槽的大石被亂棄一旁。有環團形容事件揭示政府執法寬鬆，促嚴懲及追究違規斬樹人士，以防日後有人仿傚。多個部門高度重視事件，並指一旦證實有人違規，最高可罰5萬元及監禁1年。

工人進行路邊工程期間都會放置所涉公司標記圍欄，以防途人誤入工程範圍。不過，居於大埔坪朗村的居民陳先生(化名)向東網舉報，指他早在7月懷疑有不明工程公司在村口非法挖掘，破壞政府公用設施，更利用印有中電標誌的圍欄掩飾進行非法工程，毀壞大片路邊花槽，砍伐多棵高逾10米，胸徑接近一米的白千層大樹，嚴重影響自然環境。他憂慮工程完成會有大量車輛從新建路口進出，在缺乏路面標誌、路旁交通標誌和視線受阻情況下，將嚴重危害所有道路使用者。本報向中電查詢，發言人證實現時並無在該處進行任何工程，已就上述事件向上址工程負責人作出警告，要求立即停止使用中電標誌圍欄。

現場為大埔林錦公路近燈柱EB0480，接近坪朗村公廁。記者連續多日到場視察，發覺被開出的路口放置6個圍欄，以每個長約1.5米計算，該缺口闊達7.5米，足夠泥頭車等大型車輛進出。而地下為大片黃土，被人鑿開，原本用作鋪設花槽的大石被人棄於花槽旁，現場所見多個齊口切開的樹樁。觀察期間，不少車輛經缺口旁的入口進村，未有使用新路口，亦未見有人移開圍欄讓車輛進出。

「我覺得係有啲誇張，要斬咁多棵白千層都需要人力物力，政府一定要去追究違法人士！」長春社吳希文指，有人為了貪圖自己方便而違規斬掉大樹，情況不恰當，林錦公路一帶車流頗多，若如此大型斬樹工程中發生至今都無政府部門發覺，理應檢視相關審批及監管是否出現漏洞，並追究相關涉案人士，否則該公路沿途鄉村眾多，此例一開不排除有人有樣學樣，沿路的樹木都會被人斬清。

東網就事件向發展局查詢，一度以為涉事工程已獲部門批准動工，惟在記者多番追問下，始證實該工程僅獲地政總署和屋宇署批准車輛出入口的設計方案，所有涉及動工的申請均未獲批。

地政總署發言人指，大埔地政處早前接獲查詢地點的樹木砍伐申請，申請人尚未向相關部門提交掘路申請，地政處亦未批准有關樹木砍伐申請，並就政府土地有樹木被人非法砍伐轉介漁護署跟進。

漁護署發言人就證實，上月下旬接獲大埔地政處轉介，並派員到場調查，發現有6棵樹被移除，有關個案調查現正進行中。根據《林區及郊區條例》(第96章)，任何人未獲授權而於政府土地砍伐樹木即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁一年。

路政署發言人就指，由於擬議工程部分涉及改動林錦公路的行人路，申請人在取得相關部門對加設車輛出入口的批准後，已向該署遞交相關行人路面改動工程設計予以評核。由於上述工程倡議人須事先向相關部門提交申請，並獲批出挖掘准許證方能展開工程，就公共道路開掘而言，該署暫未收到與此項工程相關的挖掘准許證申請。現已就事件展開調查，正搜集相關資料，以查證是否涉及觸犯有關條例。如經調查後有足夠證據，會向律政司尋求法律意見，並向相關人士或機構提出檢控。一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。