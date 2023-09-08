土瓜灣後巷衞生問題唔踢唔郁　議員倡着手修例

政府「打擊衞生黑點計劃」至今逾一年，但部分黑點去而復返，街道滿布雜物。東網日前報道土瓜道灣區內的3個後巷衞生黑點，發現情況未有改善，更「變本加厲」。經東網報道有關事件後，記者昨日(7日)再次前往有關地點巡視，發現有明顯改善，但部分仍有雜物未清。有議員認為當局應從根源着手，研究修例等，以避免問題不斷重複發生。

議員黃國早前分別到土瓜灣3個衞生黑點巡視，發現部分後巷現情況惡化。當中鴻光街後巷以及中華大廈停車場的黑點垃圾、紙皮以及發泡膠堆積嚴重。即使看似有經過政府部門清理的上鄉道，雖然清走電單車，但仍有大量雜物，如車胎、木板等。有上鄉道附近商舖職員對本報表示，曾數次幫手清理垃圾，但過一段短時間後，又會有人再度棄置，最後無奈放棄。

東網昨日前往該3個地方巡視，發現3個黑點均有改善，垃圾雜物等明顯減少。不過，鴻光街後巷仍有紙皮膠袋等雜物，中華大廈停車場的的黑點位置亦還有發泡膠堆積，地面留有大灘污漬。

黃國表示，在反映土瓜灣幾個衞生黑點後，已見部份得到解決。惟舊區衞生問題積累，不易一時三刻全清除。另外，表面看得見的街道垃圾易清理，但積累多年的渠道淤塞問題亦應得到重視，例如鴻光街在沒有下雨的情況下仍出現污水倒灌，認為局方宜從更宏觀的角度再思考社區衞生工作，所謂「深層清潔消毒工作」應從外到內涵括老化渠道空間，除去老鼠害蟲的「巢穴」。

對於衞生黑點不斷去而復返，黃國認為，當局除加強巡視外，亦應從根源去處理，例如部分大廈沒有業主立案法團，衞生問題嚴重，當局應從法例或政策方面着手，研究如何做得更好，以避免問題一而再、再而三出現。