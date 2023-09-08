黑雨警告已維持12小時　破本港歷來最長維持時數紀錄

受熱帶氣旋「海葵」殘餘相關的低壓槽影響，廣東沿岸昨日(7日)天氣持續不穩定，繼深圳出現傾盆大雨後，本港亦持續受海葵帶來的暴雨侵襲，天文台在今日(8日)凌晨零時5分發出黑色暴雨警告信號，除天文台總部在昨晚11時至午夜12時錄得破紀錄的最高雨量，截至今午12時5分，黑雨警告已維持12小時，較1999年月23日的5小時47分鐘多逾倍持續時間，同樣創本港歷來黑色暴雨警告信號維持最長時數紀錄。

天文台今日在天氣隨筆中表示，昨日入夜後，大雨逐漸影響珠江口一帶，而本港方面初時雨區較為集中在新界北部，天文台在昨晚約7時45分，先後發出局部地區大雨提示及新界北部水浸特別報告。隨後大雨逐步發展，天文台遂在晚上8時25分發出特別天氣提示，提醒市民香港廣泛地區可能受大雨影響。其後雨區影響範圍逐漸擴大，天文台在晚上9時25分改發黃色暴雨警告信號，並在25分鐘後，即昨晚9時50分發出紅色暴雨警告信號，提醒市民道路會出現嚴重水浸及交通擠塞。

隨着暴雨繼續影響香港，天文台在深夜11時05分發出今年首個黑色暴雨警告信號，其後雨勢加劇，天文台總部在昨晚11時至午夜12時，更錄得158.1毫米雨量，是自1884年有紀錄以來的最高雨量。同時，截至今早7時，是次黑色暴雨警告的生效時間已超過7小時，至今午12時5分更維持12小時，打破1999年8月23日5小時47分鐘的紀錄，成為本港歷來黑雨最高維持時數紀錄。