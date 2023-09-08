九巴認九龍灣車廠超泊不理想　工會指車長取車難跟足指引

九巴九龍灣車廠昨（7日）發生致命意外，一名車長懷疑被一輛正倒車的巴士撞斃。香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示，死亡個案一宗都嫌多，質疑今次事件與車廠環境有關。他指出，九巴車廠缺乏泊車場地，以九龍灣車廠為例，估計超泊一半，部分巴士需在行車通道停泊，車長取車時需要在車隙之間出入，加上巴士車身較長，取車經常需要倒車，認為工作環境非常不安全，容易造成意外。

郭志誠說，九巴雖然有取車指引及標準，但實際操作未必配合指引，在黑暗環境下，照明範圍不夠廣角，情況危險，車長取車時，四周亦有很多引擎聲，容易令人降低警覺性，期望政府及九巴認真解決。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕再次代表公司向身故的車長及家屬表達難過及哀痛，會提供適切協助。他承認，九巴泊位有不足夠的情況，九龍灣車廠在晚間收車後的使用率非常高，可泊的空間都用盡，從營運角度來說是不理想。但他指出，九巴作為巴士營辦商沒有能力尋找車位泊巴士，政府亦一直知道泊位不足，期望今次事故後鹿墳當局溝通，盡快解決問題。

簡希悕強調，巴士車廠的環境有足夠的安全措施及指引，天台有足夠照明系統及清晰的行車線，九巴亦不時檢討運作指引，其中照明系統光度是高過政府要求的標準，不過巴士的泊車高度有可能會阻擋了光度，現時員工制服的設計及顏色是在工會沒有反對及政府批准下才使用。