黃大仙中心北館仍未水褪　市民斥政府溝通不足

黑色暴雨下多區出現嚴重水浸，其中黃大仙成為水浸重災區，暴雨淹浸龍翔道，周遭一片泥濘，洪水更湧入黃大仙中心北館，地下全層淹沒，附近居民到場觀看奇景，形容是第一次見。有市民批評政府與相關部門溝通協調不足，以致部分地區出現嚴重水浸，又建議政府在停工安排方面上應更加果斷。

黃大仙居民陳先生坦言，每當打風落雨時，黃大仙一向是水浸黑點，批評領展及港鐵的事前功夫做得不足，又認為政府作為兩大機構的股東，理應責無旁貸，結果大家卻缺乏溝通協調，沒有在商場門口加設排水渠，以致今次北館出現嚴重水浸。他又認為，現場只有一架流動泵水車，並不足夠疏導洪水，建議政府應在每區水浸重災區預留數輛泵水車，以作排水之用。

至於停工安排方面，陳先生則稍有微言，認為當黑色暴雨警告生效時，政府便應果斷宣布停工，並說：「停工真係停工，睇吓深圳嗰啲停工真係停工，除非你話緊急嗰啲，譬如救護員、醫院，就要Maintain(維持）。」

居住黃大仙區30多年的曾先生表示，每逢打風落雨黃大仙必定水浸，但今次淹沒北館則是首見，相信與早前打風出現垃圾淤積有關。他批評港鐵及領展未有做好預防措施，加設防水閘等；又指自己貨車停泊於黃大仙中心北館地下停車場，其地理位置低於龍翔道，奈何受暴雨影響，昨夜未能到來視察情況，故早已有愛車被淹沒的準備，幸好今早前來觀察情況，發現沒有淹沒。

此外，居於黃大仙下邨的黃先生受暴雨影響今天不用上班，帶同一家到北館觀看奇景。他形容：「估唔到依家仲未退水。」十多年前落大雨時，試過有洪水湧入港鐵站，但湧入商場，甚至把整層淹沒則是首見。黑雨下停課，在旁的女兒指突如其來的假期「可以嚟睇水浸」，更形容現場「好誇張」，都是第一次見。