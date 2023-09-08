歷經百年不遇最強黑雨　政府：極端情況至少維持至午夜12點

香港經歷百年一遇大暴雨，政府今日(8日)表示，經審視後，目前的極端情況將繼續延長，至少維持至午夜12點，又指即使天文台取消所有警告信號，在極端情況下，仍然等同8號風球情況，當局會在今晚約9至10點再就安排作宣布。當局又指，執法部門在深圳排洪前45分鐘接獲通知相關資訊，並指對深港屬安全保障。

當局續稱，受颱風「海葵」參與相關低壓槽影響，本港出現廣泛地區水浸，公共交通嚴重受阻，跨部門統籌會繼續督導工作，政府指，明白到今次是第一次發出極端情況，而極端情況等同8號風球情況，換言之除必要人員，僱員應該留在安全地點，不應啟程上班。就今次暴雨造成水浸，他指政府會繼續審視情況，相關部門會全力做好工作。

天文台表示，昨晚到今日不停有雨區影響，雨區範圍逐漸擴大，天文台發出相應暴雨警告，而暴雨發展有極大隨機性和變化迅速。過去24小時，部分地區錄得超過600毫米雨量，並曾經錄得最高紀錄1小時雨量，而過去24小時，天文台總部亦錄得雨量超過600毫米，為全年平均總雨量的四分之一。

土力工程指出，至今動員40個土力工程師和技術人員支援，土力工程署接獲20宗山泥傾瀉事故，有6宗事故已處理，希望能在今天內完成受山泥傾瀉影響大的地方的工作，希望市民盡量遠離斜坡。路政署表示，截止今日下午2時，路政署收到涉及70條道路事故，承建商正進行緊急維修工程，個別路段如柴灣迴旋處等需要較長時間復修。運輸署則交代鐵路方面，班次可能按需要減少，巴士公司也正進行巡查，若極端情況在午夜前解除，巴士公司會視乎情況提供午夜巴士服務。希望市民留意柴灣、筲箕灣等地有道路仍然進行修復，因此要視乎情況恢復。

消防處表示，截至目前共343宗求助，並已在社交媒體向市民呼籲，行動至今共處理超過20個傷者，共處理341宗水浸報告、214宗自動報火警報告、18宗塌樹報告。

對於當局在深圳排洪前16分鐘才發通知，保安局表示，根據現有機制深圳排洪應在3小時前通知，若未能也會盡快通知，本港執法部門在排洪前45分鐘接獲通知，也和其他相關部門採取適當措施。他指排洪對深圳和香港也屬於安全保障措施，也在原定計劃之中，見到香港香港河道水位並未因排洪上升到海堤水平，水浸似乎與深圳排洪也未有直接關係。目前執法部門接獲718宗求助，大多已處理，今日較早時間當洪水退卻，大部分位於主幹道的死車也移除；民安隊也作出準備，調派3隊水災拯救隊。