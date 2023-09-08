所有暴雨警告信號取消　惟極端情況仍持續

本港歷經百年不遇的最強黑色暴雨警告信號，各區出現水浸。天文台在今日(8日)下午3時40分改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台於下午4時45分取消所有暴雨警告信號取消。

勞工處提醒僱主，雖然黑色暴雨警告現已取消，惟「極端情況」仍然持續，除必要人員外，不應要求僱員返回工作地點上班。即使暴雨後的「極端情況」結束，僱主亦應考慮路面、交通及其他情況，彈性處理僱員復工或在家工作的安排。但極端情況將至少維持到午夜12時，政府會在今晚9至10時再作公布。

山泥傾瀉警告及雷暴警告現正生效。天文台自昨日(7日)深夜11時零5分發出的黑雨警告信號，截至改發黃雨警告信號，期間歷時16小時35分鐘，打破有紀錄以來持續時間最長的黑色暴雨警告信號。

一道低壓槽正為珠江口帶來大雨及雷暴。截至正午12時，本港今日普遍錄得約300毫米雨量，而港島東部及南部的雨量更超過500毫米。而未來一兩日廣東沿岸間中有大驟雨及雷暴，隨着該低壓槽減弱，下周初該區驟雨逐漸減少，天色稍為好轉。惟天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周期為沿岸地區帶來不穩定天氣。