黃大仙中心港鐵站浸沒　工人到場抽水　龍翔道今午重開

黃大仙成今次黑色暴雨警告下的重災區，龍翔道直至早上仍被淹沒，黃大仙中心北館更湧入洪水，地下全層浸沒。東網記者今日（8日）在黃大仙一帶巡視，黃大仙中心北館情況嚴重，下午1時左右有工作人員嘗試接駁數條膠喉管抽水；而黃大仙港鐵站亦同樣被淹浸而需要停止服務，由今早8時左右已陸續有抽水工程車陸續到場抽水，但似乎進度並不理想，港鐵站出口仍處於淹水狀態。原先淹沒的龍翔道在今午4時左右重開，路面大致暢順，但仍有洗地車清洗路面。

黃大仙中心北館地下全層被洪水浸沒，扶手電梯已停止運作，工作人員豎立警告牌於扶手電梯入口，洪水呈泥黃色，更漂浮着許多雜物和樹枝，隱約可見有餐廳枱櫈等。下午1時左右記者見有工作人員將3條膠喉管由上層垂落地下，以抽出洪水，惟水量過多，抽水需時。

至於停運的黃大仙港鐵站，由今早8時左右已有抽水工程車到場，直到下午3時許總共有6架抽水工程車，到靠近黃大仙廟的出口處接駁喉管抽水，雖然現時仍在下雨，但仍有數十名街坊無懼風雨到出口樓梯旁的平台「食花生」。而黃大仙港鐵站其他出口雖未有被浸沒，但路面仍然一片泥濘，樹枝滿布。

運輸署表示，原定為配合道路工程於後日(10日)上午約1時15分至5時30分在介乎大埔道與獅子山隧道公路之間的一段龍翔道(東行)實施的臨時交通及運輸安排將會取消。