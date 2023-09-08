林村河水漲船反艇　男子淡定企船底　獲封「大埔海賊王」

本港今日(8日)遭遇歷來最強黑雨，而大埔水浸嚴重，區內的林村河水位更暴漲幾乎浸沒河道兩旁石壆。網上今日流傳多段影片，只見一艘反肚的船隻正沿林村河的激流漂往吐露港方向，而面朝天的船底上卻站立着一名短褲灰上衣男子，並最終被一船家救起，沿途引來不少市民旁觀拍片，影片更被各大社交平台轉載，不少網民留言將該男子封為「大埔海賊王」，亦有留言笑道「中年Pi的奇幻漂流」。

根據網上片段所見，當時林村河水流湍急，其中有片段顯示，只見該男子從容不迫、雙手叉腰站在反肚的船底，從河上大埔中心橋位置一直往吐露港方向漂流，期間經過南運橋時，有岸上市民眼見情況驚險萬分，並大聲詢問男子是否需要援手，惟他卻淡定地搖搖手示意毋須幫助，其後在廣惠橋的橋底攀上橋中央一個橋躉上等待救援。

至另一段影片所見，原來他正等待船家駕船相救，而上方亦有消防等救援人員在場戒備，男子獲救後疑似想向岸邊揮手示意自己安全，但由於河水相當急，加上站立位置偏離重心，險些墮入湧流中，更令船隻一度失去平衡，所幸船家伸手及時拉回男子，並向岸邊人士示意後便邊駕船前往到河道另一邊靠岸。