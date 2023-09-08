將軍澳一藥房涉非法管有未註冊藥油　署方籲曾購買者停用

位於將軍澳新都城第二期高層地下的仁康中西藥房(香港)有限公司，涉嫌非法管有一款名為「張權破痛油」的未經註冊中成藥。衞生署前日(6日)到該藥房進行調查及檢取上述未經註冊中成藥，發現包裝與一註冊中成藥產品相似，但英文名紀錄不符，

調查指，上述產品的包裝雖然與本港一註冊中成藥產品（註冊編號:HKP-01548）相似，但其產品英文名稱與香港中醫藥管理委員會的註冊紀錄不符。此外，該產品的標籤沒有列載香港中成藥註冊編號及註冊持有人名稱。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢法律意見，並會將個案轉介管委會以考慮是否需要採取紀律行動。

市民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止使用。擁有該產品的市民可於辦公時間內，送交衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。根據《中醫藥條例》(第549章)第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款10萬港元及監禁兩年。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢法律意見，並會將個案轉介管委會以考慮是否需要採取紀律行動。