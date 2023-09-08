約半服務行業第2季收益按季下跌　尤其運輸進出口貿易業

縱使多個服務行業在今年第2季的業務收益按年錄得雙位數升幅，例如住宿、銀行業，但與上一季比較，約一半行業錄得不同程度的跌幅，尤其運輸業。港府稱是外圍環境因素拖累，展望影響會持續。

政府統計處今日（8日）發表的業務收益指數的臨時數字顯示，今年第2季與去年同期比較，不少主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的升幅，其中住宿服務業升幅最高，達45.5%；其次為升31%的銀行業，而膳食服務業（+24.3%）、零售業（+17.5%）和行政及支援服務業（+16.0%）的業務收益均錄得雙位數升幅。

不過，運輸業、進出口貿易業、速遞業及批發業的業務收益則錄得雙位數跌幅，最嚴重的運輸業跌幅達24.9%，其他行業亦跌逾10%。而按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年上升逾3.8倍，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦按年上升6.5%。

至於按季比較，約一半主要服務行業於今年第2季的經季節性調整的業務收益，較今年首季均錄得不同程度的跌幅。當中，批發業及速遞業的業務收益分別下跌6.2%和4.7%。另一方面，住宿服務業的業務收益同期則上升15.4%。

港府表示，受惠於訪港旅遊業和本地消費需求繼續復甦，今年第2季不少服務行業的業務改善，尤其是住宿服務業、電影業。然而，在外圍環境困難下，部分服務行業的業務下跌，尤其是水上運輸業、進出口貿易業。當局展望，訪港旅遊業復甦及正面的本地消費氣氛，短期內會繼續惠及面向本地的服務行業，但環球經濟情況困難將繼續拖累外向型的服務行業。