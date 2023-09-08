本港渠務系統承受力超出極限　工程師學會籲提高靭性

本港遇上500年一遇的暴雨，多區受災。香港工程師學會今日(8日)召開專家答問會，提到現時本港的渠務系統僅能抵禦「200年一遇」的雨量，今次暴雨過於嚴重，政府或需更全面審視本港的基礎建設設計。學會又指，本港近年有多項新基建工程上馬，面對全球氣候變遷帶來的極端天氣，政府應由基礎建設的靭性着手，例如參考外國建設更多有效排洪的地下空間，提高本港排洪能力。對於有指超強颱風「蘇拉」襲港後路面多雜物未清，致多區水浸，學會則認為兩者並無關係。

工程師學會岩土分部前主席卓子然表示，基建發展需要有足夠靭性來適應不同緊急情況，在硬件方面，他認為本港雖有建設不同地區的蓄洪池等，但仍有成本或地理問題的限制，建設大型排水渠及蓄洪池「唔係區區都有咁多地方」，建議可參考荷蘭設置地下空間，在好天時可用作球場或公園等休憩空間，下雨時則用作蓄水之用。

卓子然又建議，政府需審視維修保養的策略，例如保養密度是否要加強，今次緊急事件正是好機會去審視本港基礎建設的靭度。至於應否升級本港的渠務系統，以便應對日後的極端天氣，卓則指留待政府去解答，工程師學會會長李志康則表示需要平衡經濟、風險等各項因素再一併考慮。

被問及多區水浸是否與近期超強颱風「蘇拉」襲港後，未及清理路面堆積物，造成渠道阻塞有關，學會則認為兩者並無關係，工程師執行委員陸偉霖解釋表示，柴灣、黃大仙等地方的水浸情況嚴重與山勢問題有關，其特別地形加上降雨量特別多，才會導致水浸。