暴雨水浸後容易惹惡菌　防護中心籲勿近泥水等

逾500年一遇的大暴雨今日(8日)侵臨香江，在極端天氣下更容易因土壤、泥水等環境衞生問題，而出現各類病菌在災後繼續肆虐，當中包括惡菌類鼻疽。衞生防護中心提醒市民應保持個人及環境衞生，預防感染類鼻疽，並特別提醒高風險群組，包括長者及長期病患者，在颱風或暴雨後應避免接觸土壤或泥水，減低感染風險。

類鼻疽在香港屬風土病，每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。本港今年共錄得9宗類鼻疽個案，去年共錄得46宗個案。因應去年出現的類鼻疽個案，防護中心及水務署已採取一系列的預防及監察措施，包括在全港所有配水庫的通風口加裝高效能空氣過濾網、加強食水的餘氯含量、持續監測配水庫及用戶水龍頭食水的餘氯含量等。至今包括於颱風及暴雨後所進行的監測結果未有出現異常情況，而食水水質監測的結果亦一直符合香港食水標準。

類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病。類鼻疽伯克氏菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。人類可能通過接觸受污染的土壤和水源，尤其是經皮膚損傷或傷口、吸入受污染的微塵或水滴，以及飲用受污染的水而受到感染。長期病患者及免疫力弱人士有較大機會受感染。

防護中心續解釋，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。類鼻疽的病人可出現皮膚膿腫等局部感染、肺炎、腦膜腦炎、敗血症或長期化膿性感染。視乎感染的部位，類鼻疽常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。