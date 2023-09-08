本港去年自殺率料升近2成　機構倡關注青年精神健康

國際防止自殺協會訂定每年9月10日為世界防止自殺日。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心聯同生命熱線今日(8日)公布香港最新的自殺數據。據死因裁判法庭提供的數據，中心估計2022年香港的自殺率1為14.5，呈現上升趨勢，比上一年增加17.9%。按世界衞生組織建議，經全球人口年齡結構調整後，2022年的標準化自殺率估計為10.6，略高於2019年的國際水平9。

近年，青少年自殺事件引起各界關注。15至24歲的青少年自殺率在2014年的6.2急遽攀升至2022年的12.2，創下了歷史新高。其中低學歷與失業人士的自殺風險最為突出，失業人士比就業人士的自殺風險高15.5倍，而低學歷人士比高學歷人士的自殺風險高4.37倍。

預防自殺已成為全球關注的公共衞生議題，防止自殺研究中心總監葉兆輝說，面對社會急劇轉變，本港經濟仍然處於不穏狀態，很多都市人產生無形壓力。「生命熱線」執行總監吳志崑說，香港的自殺問題愈趨嚴重，尤其在這幾年全球經歷巨變，面對各種挑戰，民生和經濟備受衝擊，市民的精神健康大受影響，令生命熱線的服務需求急劇上升，每月平均接聽逾萬個來電，而青少年來電中，有16%面對就業及經濟困難(包括失業)，值得關注。

中心及生命熱線指出，踏入疫後時代，失業率隨經濟復甦下跌。大環境雖變好，卻令一群仍然失業的年輕人產生更多負面情緒及失去自信心，低學歷及低技術的待業青年尤其沮喪，眼見身邊朋友逐漸找到工作，自己卻仍然「無工開」；加上競爭力不足，更見前景一片黯淡，甚至引發精神健康問題。機構建議政府為低學歷人士提供更多進修機會、培訓服務、職業教育、就業支援計劃等措施，扶持這群年輕人提升技能，為他們增加向上流動的機會，令待業青年重拾盼望。