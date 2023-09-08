極端情況將於午夜12時結束　天氣緩和交通陸續恢復

政府發言人表示，經審視最新的天氣、交通及路面情況後，認為天氣已趨緩和、交通已陸續恢復和道路情況已大有改善，決定於午夜12時結束今日上午約5時30分宣布的極端情況。

路政署和其承建商已完成清理各主要幹道和巴士行經的路線，預計明日（9月9日）早上首班車開始，專營巴士可以提供大部分服務。另有少部分道路仍需封閉以進行路面修復工作，因此預計需要較長時間才能全面恢復巴士服務。

在鐵路方面，除了觀塘線個別車站暫停服務，其他路線都維持一定的服務。港鐵已安排免費接駁巴士服務替代暫停服務的車站，並會致力盡快恢復全面服務。

政府發言人指出，雖然極端情況將於午夜12時結束，但廣大市民仍要保持高度警覺，避免接近有山泥傾瀉風險等危險地方。

截至今晚7時30分，民政事務總署為有需要人士開放共15個臨時庇護中心，共有335人入住。民政事務總署聯同相關民政事務處會繼續向相關受影響人士提供適切援助。

截至今晚8時正，渠務署確認60宗水浸個案。當中59宗經處理後水浸情況消除，受影響地方已解封，餘下一宗正全力跟進，爭取明日完成。

此外，土木工程拓展署收到39宗山泥傾瀉報告，已完成檢查17宗山泥傾瀉事故，並建議路政署、地政總署等斜坡維修部門進行所需斜坡緊急工程。相關部門正跟進工程。土力工程處的緊急服務控制中心會繼續運作，聯同維修部門檢視餘下影響較輕及新接獲的山泥傾瀉事故報告，並繼續就潛在風險較高的山坡進行特別巡查。

醫院管理局表示，截至今晚8時15分，共144名市民，年齡介乎8歲至94歲，在極端情況期間受傷，前往公立醫院急症室求診。