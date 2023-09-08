醫管局門診診所　將會恢復正常服務

醫院管理局宣布，轄下的普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，在極端情況取消後將會恢復正常服務，病人可按照已預約的診症時間就診。至於在極端情況生效期間未能應診的病人，請重新預約診症時間。醫管局會加強人手及增加診症名額，盡快為受影響的病人重新安排診症。

醫管局發言人說，部分病人受惡劣天氣影響未能應診，預計未來幾日求診的病人數目會增加。醫管局已採取不同措施加強人手及增加診症名額，以應付需求，會盡量為有需要的病人提供協助。

在惡劣天氣中，醫管局有部分醫療設施損毀，已安排工程人員盡快展開維修，確保病人服務不受影響，希望病人理解。

醫管局已檢視轄下的醫療設施，發現筲箕灣賽馬會普通科門診診所（地址：筲箕灣柴灣道八號一樓）附近的行人路嚴重損毀，影響病人安全而需要暫停服務。醫管局會安排已預約明日（9月9日）在該診所覆診的病人，改往西灣河普通科門診診所（地址：西灣河太康街28號一樓）覆診。醫管局已聯絡相關部門搶修路面，希望盡快恢復服務。