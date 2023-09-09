城巴大部分日間路線今日復常　途經耀興道路線將改道

惡劣天氣過後因應政府解除「極端情況」警示及重開部分路段，城巴宣布周六（9日）恢復全部通宵巴士服務，並由周六頭班車起提供大部分日間巴士服務。有鑑於筲箕灣耀東邨大面積山泥傾瀉，清理工作預計要以星期計算方能完成，城巴將視乎需求加強接駁耀東邨的2A號線班次，7條途經耀興道的巴士路線將改道行駛。

因應港島區路面狀況受到嚴重影響，筲箕灣耀東、柴灣環翠道、石澳、赤柱、大潭、山頂、大坑道、摩星嶺、西貢等一帶路面狀況惡劣。城巴預計上述路段的巴士服務恢復時間會較長，並須視乎障礙物清理及道路復修工作進展，適時再作評估。預計途經上述路段的巴士路線，周六仍須安排改道、縮短行程，或暫停服務。

城巴預計以下地區之路線，於週六或未能完全恢復服務：

耀東

- 按需求加強服務 2A

- 改道／縮短行程 77, 99, 82S, 110, 606, 720X, N8

柴灣環翠道

- 改道／縮短行程 8H, 8X, 81, 82, 106, 118, 606, 606X, 682, 694, 780, A12, N118, NA12

赤柱

- 改道／縮短行程 6, 14, 73, 973

- 暫停服務 6A, 6X, 260

石澳

- 暫停服務 9, X9

山頂

- 改道／縮短行程 15, X15

大坑道

- 改道／縮短行程 11, 41A, 63

摩星嶺

- 改道／縮短行程 A10

樂富

改道／縮短行程 E22

西貢

- 暫停服務 792M

香園圍口岸

- 暫停服務 B7, B8