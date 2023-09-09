黃大仙水浸黑點　預防清淤樣樣唔掂

黑色暴雨下多區嚴重水浸，其中黃大仙成為水災區，暴雨淹浸龍翔道，周遭一片泥濘，洪水更湧入黃大仙中心北館，地下全層淹沒。居民到場觀看奇景，形容是第一次見。有居民批評政府與相關部門溝通協調不足，又建議政府在停工安排方面上應更加果斷。

居民陳先生坦言，每當打風落雨，黃大仙一向是水浸黑點。他質疑領展及港鐵的事前工夫不足，而政府責無旁貸，結果大家卻缺乏溝通協調，沒有在商場門口加設排水渠，以致北館嚴重水浸。他又認為，現場只有一架流動泵水車，並不足夠疏導洪水，建議政府應在每個水浸重災區預留數輛泵水車。

陳生對停工安排亦稍有微言，認為當黑色暴雨警告生效時，政府便應果斷宣布停工，「停工真係停工，睇吓深圳嗰啲停工真係停工，除非你話緊急嗰啲，譬如救護員、醫院，就要Maintain（維持）。」

居民曾先生則稱，淹沒北館相信與早前打風出現垃圾淤積有關，批評港鐵及領展未有做好預防措施，加設防水閘等。他的貨車停泊於北館地下停車場，奈何受暴雨影響，未能到場視察，由於其地理位置低於龍翔道，故早已有愛車被淹沒的準備，幸好沒有淹沒。居民黃先生受暴雨影響不用上班，帶同家人到北館看奇景。他形容「估唔到依家仲未退水」，因十多年前落大雨時，的確試過有洪水湧入港鐵站，但湧入商場，甚至把整層淹沒則是首見。對黑雨下突如其來的假期，在旁的女兒表示：「可以嚟睇水浸」。