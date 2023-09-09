東方日報A1：世紀暴雨淹香港　破盡紀錄防不勝防

本港經歷百年一遇的超級雨災，在前晚深夜至昨日凌晨黑雨警告下，全港多區不少道路均被淹浸，當中黃大仙成重災區，龍翔道不但水深過腰，大量雨水倒灌湧入港鐵黃大仙站，湍急水流拾級而下，洶湧沖入大堂及月台。車站頃刻變成水塘，災情瞬間癱瘓觀塘綫列車服務，沿線車站須緊急關閉。至昨晚，港鐵表示已抽走黃大仙站的積水，今早觀塘綫可以全線恢復正常服務，黃大仙站可以重開。另外，鄰近黃大仙中心北館地下商場同遭淹沒，不少商家均損失慘重。

本周四晚上9時許，本港在連場豪雨後，天文台先發出黃色暴雨警告信號，約25分鐘後隨即改發紅雨警告，至深夜11時05分再發出今年首個黑雨警告。在香港廣泛地區會有每小時雨量超過70毫米的豪雨下，全港多區均暴雨成災。其中黃大仙更成重災區，除了區內大範圍被洪水淹浸，並從多個出入口湧入港鐵站內。在黃大仙站來往沙田坳道的E出入口，雨水夾雜沙泥的黃泥水，不斷倒灌湧入車站，沿着扶手電梯、樓梯拾級而下，大部分設施均被浸毀。從駛經黃大仙站的列車往外觀望，可見候車月台已被積水淹浸，月台無異於泳灘海中的「浮台」。同時，港鐵黃大仙站附近的龍翔道一帶已被洪水淹浸，龍翔道變成「龍翔河」，其中小巴總站水深及腰，有途人撐傘強行前進，情況十分狼狽。另外，港鐵彩虹站有洪水隨行人隧道湧入車站，港鐵職員紛忙着關閘擋水。

因應洪水不斷湧入車站，港鐵為確保安全，宣布黃大仙站需要關閉，觀塘綫列車不停黃大仙站。其後，由於洪水已湧入管道並蔓延至其他車站，因此觀塘綫隧道段、即黃埔站至觀塘站來往方向須要暫停列車服務，黃埔站至觀塘站之間的車站接連緊急關閉，並呼籲乘客要離開車站。而與黃大仙站相連的黃大仙中心北館商場地下同遭淹沒，水深估計達兩米，所有店舖均被淹浸，境況慘不忍睹。至昨日早上，龍翔道水浸持續，多部車輛「死火」，不少司機和乘客被困，消防在其中一輛私家車上救出一男兩女，另外協助被水圍困的士上的司機和乘客離開現場。

港鐵為盡快恢復黃大仙站服務，在昨日早上8時許有抽水工程車陸續抵達港鐵黃大仙站抽走積水，惟進度似乎有欠理想，港鐵站出入口仍有積水淹浸。其後，工作人員嘗試接駁數條膠喉管抽水，消防處同時派出泵車協助抽水。另在下午3時許，有6輛抽水工程車抵達靠近黃大仙廟的出入口處接駁喉管抽水。約一小時後，原本封閉的龍翔道重開，但仍有洗地車清洗路面。至昨晚，黃大仙站路段仍受水浸影響，石硤尾至彩虹站暫停服務。

至昨晚，港鐵表示已抽走黃大仙站的積水，今早觀塘綫可以全線恢復正常服務，黃大仙站可以重開，惟扶手電梯及升降機未能完全使用，部分出入口會繼續關閉，市民需使用流動拍卡機，港鐵職員會以手提裝備讓市民拍卡，或需要較長時間，呼籲市民要耐心忍讓，另外，黃大仙站月台幕門會開啟，市民候車時要注意安全；站內損毀較為嚴重，扶手電梯及升降機修復需要時間，市民有需要可以使用樂富及鑽石山站。

領展就黃大仙中心北館所造成的影響回覆時表示，據目測所見，場內出現水浸主要由於大量雨水由高地向下湧入商場地庫所致。黃大仙中心北館地庫出現水浸時，商場管理人員已即時聯絡地庫所有租戶，同時通知消防人員搜救，已確認沒有人員失蹤或受傷。對於受影響的商戶，領展會保持緊密溝通，協助善後，若有商戶提出索償，會把個案轉介至保險公司跟進。此外，商場的服務供應商已在商場內以抽水車把地庫積水抽走，並搶修必要的設施，期望可盡快恢復該樓層的營運。預計該地庫樓層的商戶可能需要幾天時間才能恢復營業。現時黃大仙中心北館的地庫LG層正在封閉，其他樓層未受影響，商戶今日可自行決定是否開門營業。除黃大仙中心北館地庫外，其他領展商場和鮮活市場均照常營業。

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