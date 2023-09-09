參與圍理工大學衝突　14男女暴動罪成

執法部門於2019年11月18日封鎖香港理工大學，有網民發起行動「圍魏救趙」，理大附近發生暴力衝突，最終有213人被捕。其中15名案發時只有14至24歲的青年被控暴動罪，當中14人否認控罪，經審訊後暫委法官劉綺雲今（9日）於區院裁定全部被告均暴動罪成，其中1名被告另被控的管有攻擊性武器罪亦被裁定罪成。案件將押後20分鐘再開庭。

10男4女被告依次為匿名未成年女童、李樂庸（又名李俙潼）、鄧燁明、林紫晴、孔君濠、桂雋豪、黎俊文、劉達森、李德輝、魏健、譚樂軒、譚文駿、譚伯全和田浩輝。他們共同被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同身份不詳的人參與暴動。譚樂軒另被控管有攻擊性武器罪，指他於或約於11月19日在寶靈大廈外附近的公眾地方，管有一個可發出雷射光束的裝置。

據控方案情指，當晚約9時，執法部門在彌敦道到加士居道一帶處理示威，由於道路交通受阻，執法人員於約10時到達現場，其後設立防線並沿彌敦道向北推進至文明里。示威者用雜物擲向人員，人員則施放催淚彈驅散。示威者以雷射筆照向人員及不停向人員擲物，當中包括汽油彈。人員最終在附近一帶拘捕213人，當中包括該14名被告。

案件編號：DCCC 799/2020，DCCC 462/2021