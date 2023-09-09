「有條件出院令」近5年僅78宗獲批　阮淑茵：會面時間短難決定

政府精神健康覆核審裁處在過去5年接獲78宗撤銷「有條件出院令」申請，但至今只有約兩成獲批。身兼精神健康諮詢委員會委員的阮淑茵表示，由於患者的會面時間一般不多於半小時，難以短時間內做出決定，只能靠查閱過往病歷記錄，導致很多申請被拒，或維持原判。

阮淑茵說，進行聆訊時，具法律背景的審裁處主席、醫療、社工和其他界別各派出一名代表，與患者及其主診醫生會面，隨後由審裁處成員再商討決定，但會面時間一般不多於半小時。至於就當局提出，醫院管理局跨專業個案會議由病人的主診醫生及醫務社工組成，每兩年自動覆檢患者的「有條件出院令」，她建議，應該讓更熟悉患者社區情況的社工和家屬提供意見，避免評估僅限於醫療團隊，以致出現盲點。

港大醫學院精神科學系名譽臨床副教授陳國齡則表示，醫管局並沒有就「有條件出院令」指標制定具體指引，醫生只根據臨床評估暴力風險，故認為可以有指引，但由於每名患者情況不一，要保留一定空間，維持臨床判斷。他續說，在撤令後，很多患者容易誤以為自己已經康復，有機會失聯或不定時覆診食藥，因此作出決定時，需要平衡患者和公眾利益，目前做法則是以保護性和保守性作考慮。

當局預計擴大有條件釋放機制，需要一到兩年時間修例。港大法律學系助理教授張天目研究精神健康法律多年，他說相關法例並沒有明確界定「刑事暴力傾向」的定義，認為政府可制定指引註釋，建議是次修例可參考外國「社區治療令」做法，在法例列明醫護向患者交代覆核權的責任，保障病人權益。

醫務衞生局表示，會全面考慮各持分者，包括法律學者的意見，並重申精神健康覆核審裁處進行聆訊時，只有在主席認為已有充分交流溝通後，才會終止與申請人的會面，隨後主席與委員會與主診醫生進一步研究，作出合理及平衡的決定。而局方近年亦積極擴展普通科門診公私營協作計劃至精神科，讓情緒有輕微問題但病情穩定的患者，選擇由家庭醫生跟進，令當局集中資源照顧其他嚴重個案。社會福利署亦指，如有需要，轄下精神健康綜合社區中心的社工將會參與跨專業個案會議。