災後公務員流失問題續浮現　去年首9個月逾8100公僕離職

本港昨日(8日)歷經逾500年一遇的大暴雨，事後政府總動員處理善後工作，但亦令公務員流失情況繼續浮出水面。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(9日)在電台節目中表示，近年公僕流失嚴重，雖然相比起對上兩年，近期人手流失已有所減少，不過在去年首9個月內，卻仍多達8,178名公務員離職，其中4,800多人屬退休，其餘約3,000人辭職。

她續指，截至去年底，兩年內本港總共減少14萬勞動人口，其中一個原因是私人企業有較大彈性加薪，令部分公務員離開政府。為增加投考公務員的吸引力，楊何蓓茵稱政府今年起，容許大學三年級學生投考需具學士學位資歷的公務員職位，而參加綜合招聘考試人數明顯增加，由約2,500人增加至約5,300人，其中1,500人是大學三年級學生。而上述新安排適用於22個政府職系，隨着其他職系陸續招聘，相信適用範圍將會擴大。

另外，楊何蓓茵又稱，政府本周起將簡化着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，但並非針對一次半次做得不好的公務員，雖然申述機會由4次減至2次，但仍有機會面見上司表達對工作評核報告的意見，或在觀察期前後申述，故認為不會造成不公平。她透露在過去5年，機制僅處理過16宗個案，期望簡化程序後，各部門會更積極運用相關機制。