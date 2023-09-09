政Whats噏：朝轟漠視安全　暮稱理解決定　網民鬧張欣宇補飛

受到黑雨嘅影響，港鐵多個車站發生嚴重水浸。尋日(8日)喺網上流傳多張港鐵員工喺水深近膊甚至過頸嘅情況下協助清走隧道嘅積水，曾任港鐵觀塘線同荃灣車務運作嘅議員張欣宇，喺午後回應有關事件時直指見到相片後，對港鐵漠視前線人員安危做法，令人失望及憤怒，而尋晚亦喺社交平台貼文，亦發表咗類似嘅言論，但相隔12個鐘後再貼文，講到理解港鐵管理層嘅決定同員工嘅想法，隨即惹起網民爭議，有網民批評佢「離地」同呢篇係「補飛文」。

張欣宇尋日約11時30分喺網上貼文，講述前日凌晨大約2點已有港鐵前線同事情緒接近崩潰咁搵佢，話有管理層突然要求佢哋趕往黃大仙站協助清走站內積水。佢認為呢個要求首先毫無邏輯，其次更係漠視前線同事嘅生命安危，佢亦立即聯絡港鐵高層要求介入，亦得到相關承諾，但之後見到網上流傳嗰啲相，實在令人失望甚至憤怒，又話作為立法會鐵路事宜小組副主席嘅佢，一定會就呢件事跟進到底。

相隔12個鐘後，佢喺晚上約11時50分再貼文，話提及關於港鐵喺隧道水浸期間嘅維修安排嘅意見後，引起好多港鐵前線員工嘅共情，亦聽到唔少不同嘅聲音，令佢有更多唔同角度嘅考慮。

佢話同樣絕對相信走入水浸後隧道的嗰班同事唔係被迫嘅，又話無意全盤否定喺現場負責指揮嘅管理層代表，當中好多人曾經係佢鐵路生涯中嘅上司甚至導師，能夠理解佢哋做出嘅好多決定，係源自港鐵一直以來強調嘅「Can-do」文化，同埋鐵路服務承諾中「Keep City Moving」嘅情懷。

然而佢亦睇到市民、議會同政府確實總會對港鐵管理層有好多嘅要求同壓力，呢啲壓力儘管能夠推動港鐵服務嘅進步，但亦不斷衍生出相當顯著嘅副作用：對提供同恢復服務嘅進度過於執着，常常出現「Over Deliver」的傾向，甚至有時忽略咗喺中基層員工眼中嘅觀感。

佢話面對好似尋日嘅天災，覆蓋全港嘅鐵路網路，有一處（黃大仙站）失守成為缺口，絕對談不上係應對失當...；又話喺完全水浸嘅車站，相關搶修工作理應喺天氣確實穩定之後再全面開展，最大程度保障搶修人員嘅安全，而喺天災過後，「遲幾個小時恢復通車，真的沒那麼要緊」。

呢個Post出街後，隨即惹起爭議，雖然有少數網民同意佢嘅講法，但更多嘅網民批評佢，有網民話「每月收數十萬納稅人血汗錢的薪酬，卻不是站在香港利益的高度去思考問題，那不如離開立法會議員的崗位，做回你的站長去捍衞基層員工的利益好了。」

另有有網民直指『正因為Can-do 文化，咁危險既環境真係「Can」到水浸到頸位的路軌？當時洪水已無機會再沖入路軌而再引致加高水位？當值人員嘅安全就不是安全？倘若今日真的發生了人命事故，我相信你一定不會寫上這篇「補飛文」去討好當權者和高層！請你這位前員工好好回憶港鐵公司的首要宗旨，「安全為先」，並着力勞工局長審視港鐵安全程序是否有不當及盡快作出改善！』

佢回應時重申，「我不認同當時工作的環境是安全，我亦不同意當時值得這樣去做，這樣所謂的can-do文化，我完全不認同。這點我們完全一致。」