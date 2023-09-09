政Whats噏：不敵暴雨　大坑道T字路牌脫落

街道水浸、山泥傾瀉，日前嘅黑色暴雨仲帶來另一種破壞。講嘅係大坑道有個T字路牌本來已經「甩甩地」，結果真係頂唔住呢場暴雨，個路牌跌咗落嚟。

話說灣仔區議會前主席楊雪盈日前喺社交平台貼文，話大暴雨前已收到路牌「甩甩地」嘅訊息，而路牌跌咗落嚟都係街坊通知佢嘅。呢件事惹嚟唔少網民關注，畢竟隨住城市面貌嘅變遷，T字路牌已經買少見少，據講截至上月為止只剩76個。

有網民留言話有關路牌當中「大坑道」3個方塊字由右至左，先至係中文正式書寫文法。姑勿論呢種見解係咪守舊，但相比中文跟英文同一書寫方向嘅今日，舊時嘅T字路牌更能反映中英文化，雖有矛盾卻並存不悖嘅香港特色，咁就難怪唔少人都認為T字路牌不單物以罕為貴，仲具有保育價值添！

睇過楊雪盈所分享嘅圖片同網民留言，呢個T字路牌喺幾年前已因所在嘅石砌護土牆傾側而斷裂，雖然有人話「上次打完風已經甩咗」，但「回復原貌」嘅意見都唔少，楊雪盈希望路政署處理暴雨災情過後，可以盡快將呢個路牌還原，重置喺原先嘅位置，又話已致函署方表達訴求，同時呼籲街坊暫時保管個路牌，話會安排稍後交還。