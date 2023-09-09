暴雨水浸兼停電斥政府欠支援　當局以水路撤離200石澳村民

受世紀暴雨影響，導致石澳道山泥傾瀉，甚至出現路陷，令出入石澳及大浪灣的唯一行車路被封閉，該區數千居民慘遭洪水圍困，無法經陸路出入，生活大受影響，惟卻遲遲未能等到援手，斥責當局無支援。民政及青年事務局今日(9日)表示，已派出屬當區村民的關愛隊人員協助居民，並考慮如何運載物資入村。保安局表示，稍後時間執法部門及消防會在民政事務局協調下進行撤離行動，屆時會以浮橋架設碼頭，將200名石澳居民撤離送到銅鑼灣及摩頓台臨時庇護中心。

石澳道封閉後，石澳村及大浪灣村居民因此與外界隔絕，村內固網電話近乎中斷，部分居民更沒有電力供應，居民批評政府無採取行動協助他們，期間又無人交代重開石澳道的進展，只聽聞搶修工作需時5周，居民慨嘆「石澳變咗孤島」。

有村民指，雖然有村民利用快艇接載其他村民由石澳至柴灣，但每程索價200港元，部分村民早上已自行撤離，但村內長者、行動不便人士及寵物卻無法疏散，故希望當局有撤離方案，安排船隻撤離村民及作出臨時安置，同時盡快解決村民現時基本生活需要。