5月大考成青年尋短高峰期　機構倡優先介入患抑鬱學生個案

青少年自殺數字近年持續上升，令人憂心。有機構今日(9日)發布有關青少年自殺的調查報告，發現由2018年5月至2023年7月期間，共有80名學生自殺，而每年5月考試月成為最多學生自殺的月份，調查期間共有15名學生均於5月自殺。經社工評估，主要引發青少年自殺的原因是抑鬱等精神病，佔25%；而有59名學生同時有次要自殺原因，主要為學校壓力，佔37.3%。機構建議，學校應定期推行讓全體師生輕鬆愉快的活動；亦應優先介入被診斷有精神病、與父母關係有衝突及失眠的學生等。

基督教香港信義會社會服務部整合由2018年5月至2023年7月期間，就該機構每年平均服務超過1.3萬名學生向社署呈交的青少年自殺報告數字進行調查。該機構指出，今年首7個月已錄得16宗自殺個案，是過去3年每年平均數目，認為情況令人憂心。而引發學生自殺主要原因，其一是精神病，當中又以抑鬱症最為普遍；其次的原因是與父母的關係問題，佔22.5%。

在80宗自殺個案中，有33.8%人不曾向任何人透露其自殺想法下進行自殺，情況難以發現；自殺學生會透露其自殺想法的對象中，最常見為同學及朋友，有25%；其次為父母，佔23.75%，機構認為在預防自殺上，同學、朋友及父母的角色尤為重要。

面對青少年自殺問題日趨嚴重，基督教香港信義會社會服務部助理總幹事竺永洪建議，學校可採用全校參與的模式，例如推行更多全校活動、校定期舉行會議商討介入及支援策略的先後次序、以及在高危自殺時間、或就曾自殺個案提供特備輔導服務等，促進學生的精神健康，加強支援有精神健康需要及有自殺風險的學生。