香港故宮學生文化大使　108學生育成文化藝術博物館專才

「香港故宮學生文化大使」計劃舉行嘉許禮，香港故宮文化博物館館長吳志華向108位學生文化大使頒發嘉許狀，並參與由學生文化大使帶領的導賞團，了解青年人演繹中華文化藝術內涵的視角，推動傳統文化的傳承。

計劃以本地大專院校學生及中學生為對象，透過一系列學習及導賞實踐活動，培訓並鼓勵學生運用創新手法，研習中國歷史文化意涵，加深他們對文物的認識和興趣，為香港培育未來文化藝術以及博物館專業人才。

學生由今年1月起參與為期8個月的互動學習項目，包括故宮文化專題系列講座、創意藝術活動、文物修復工作坊、實地考察及博物館導賞講解培訓，同時學習文物欣賞、修復和保護、博物館策展和展覽設計等基礎知識。

當中108位學生(包括31名大專院校學生及77名中學生)完成整個計劃，成為首屆「香港故宮學生文化大使」。他們將運用所學到的知識及技能，以年輕人的角度向公眾講解展品，協助博物館推廣中華歷史及文化，並可優先參與博物館的教育活動。博物館將從中揀選10多名學生，明年前往北京參加「中華文化交流之旅」，參觀故宮博物院等重要歷史文化熱點。